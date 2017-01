De Boer: "Ziyech haalt nog geen constant topniveau"

"Ajax mag van geluk spreken dat Hakim Ziyech niet is geselecteerd voor het toernooi om de Afrika Cup met Marokko", zegt De Boer in Voetbal International. "Ziyech haalt nog geen constant topniveau bij zijn nieuwe club, maar zelfs in zijn mindere wedstrijden zorgt hij standaard voor doelkansen. En hoe langer hij bij Ajax speelt, hoe hoger zijn algehele niveau zal worden."



Volgens De Boer gaat Ajax een mooie tweede seizoenshelft tegemoet. Met name van de jeugdige talenten heeft hij hoge verwachtingen. "Ik denk dat de winterstop jonge jongens als Kasper Dolberg en Daley Sinkgraven goed zal doen, na hun eerste half jaar op dit niveau."



