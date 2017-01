'Marseille wil Koeman dwarszitten bij Schneiderlin'

Ronald Koeman ziet Morgan Schneiderlin graag nog deze maand naar Everton komen. Om te slagen in die missie zal hij moeten afrekenen met de concurrentie van Olympique Marseille.

De club uit het zuiden van Frankrijk heeft zich volgens The Sun al gemeld voor de middenvelder van Manchester United, die een prijskaartje van dertig miljoen euro om zijn nek heeft hangen. Dat is acht miljoen méér dan Koeman in gedachten heeft.