Beslissing Bosz kwam hard aan bij Ajax-doelman Boer

Boer had zich dus een andere eerste seizoenshelft voorgesteld. "Je hoopt het te kunnen laten zien in die twee, drie wedstrijden in overbrugging, maar uiteindelijk is de keuze op André Onana gevallen en dat heeft langer geduurd dan iedereen had verwacht", zegt hij in gesprek met Ajax TV.



Dat de doelman uit Kameroen nog steeds de eerste keus is heeft hij aan zichzelf te danken, weet Boer. "Je moet ook de credits aan André geven. Hij heeft het uitstekend opgepakt en heel goed gedaan."



Voor Boer zelf is het zaak om niet te blijven hangen in negativiteit. Zo werden Nemanja Gudelj en Anwar El Ghazi al dan niet tijdelijk teruggezet naar de beloften omdat zij moeilijk konden leven met een reserverol. "Natuurlijk is er een week teleurstelling over zo'n beslissing. Alleen je kunt niet weken- of maandenlang in de teleurstelling blijven hangen. Je zult moeten doorgaan. Er zijn meer jongens teleurgesteld geweest dit seizoen. Iedereen heeft z'n waarde bewezen als hij in het veld kwam. De teleurstelling duurt altijd even, maar die gaat daarna ook weer weg."