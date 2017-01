Het ballenmeisje: Alice Goodwin

Aan de andere kant van de Noordzee al jaren een bekende naam. Niet om haar kenniskwaliteiten of artistieke kunsten, maar vanwege haar verschijning in pornofilms en seksueel gewaagde fotoreportages. Google haar naam en dan wordt het snel duidelijk.



Goodwin werd op 13 december 1985 geboren in Stoke-on-Trent. Ze volgde haar opleiding op de Newcastle-Under-Lyme School, waar ouders een extra vergoeding moesten betalen om hun kinderen onderwijs te laten volgen. Daarna studeerde ze Engels en Vorming op de Keele University. Maar daar doet ze weinig meer mee.



Haar moeder Joanne is journalist, werkte jarenlang als redactrice voor The Sentinel en nu alweer jaren voor de Worcestershire Life. Alice groeide bij toeval uit tot glamourmodel. Ze werd door talentenscouts op het strand van Bournemouth ontdekt, terwijl ze heerlijk in de zon lag te genieten van het mooie weer.



Ze verscheen voor het eerst in de Daily Star en daarna fungeerde ze als model voor diverse mannenbladen als Zoo, Nuts en Maxim. In 2009 werd ze door Zoo magazine uitgeroepen tot 'hottest babe of the year'. Naast haar modellenwerk verscheen ze in april 2010 regelmatig op het zogenaamde babekanaal Elite TV.



Goodwin is met name bekend door haar grote borsten. Elk van haar 32FF maat borsten weegt anderhalve pond (!). Zeven jaar geleden werden ze tijdens een operatie nog vergroot van 32F naar 32FF. In 2011 was ze voor het eerst ook in vol ornaat te zien op haar eigen kalender.



In april 2011 ontmoette ze Jermaine Pennant, toen op uitleenbasis actief voor Stoke City. De aanvallende middenvelder was op dat moment nog eigendom van Real Zaragoza. Binnen een paar weken trok ze al in zijn luxueuze appartement in Altrincham in.



Hij moest in de tussentijd nog wel even zijn relatie met Lara Murphy beëindigen. De twee waren net een jaar vader en moeder van een zoon, Trey. Maar het gras was in de ogen van Pennant daarbuiten groener. Ook Goodwin had al een kind uit een eerdere relatie. Esme is nu tien jaar oud.



Op 27 mei 2014 stapten Pennant en Goodwin in het huwelijksbootje. Dat gebeurde tijdens een private ceremonie in Cheshire. Daarna vond het feest plaats in een groot hotel in Manchester. Elk jaar wordt de huwelijksdag gevierd in een warm buitenlands oord. Nu moet Pennant snel op zoek naar een nieuwe club. Op 31 december liep zijn verbintenis met Singapore S.League club Tampines Rovers af. Waar het avontuur hen verder brengt, is afwachten.