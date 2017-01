Ajax kan Ziyech komende weken definitief inzetten

De laatste hoop voor Hakim Ziyech is over. Marokko vertrekt definitief zonder de spelmaker van Ajax naar de Afrika Cup.

Bondscoach Hervé Renard heeft de Amsterdamse aanwinst niet opgenomen in zijn selectie. Ziyech maakte al geen deel uit van de voorselectie van het Marokkaanse nationale elftal. Door blessures van Nordin Amrabat, Oussama Tannane en Younes Belhanda leek een selectie van de middenvelder weer een optie. Maar de achtvoudig Marokkaans international moet toch thuis blijven.





La liste finale du #Maroc pour la #CAN2017 : Belhanda et Tannane forfaits, Nahiri et Haddad écartés pic.twitter.com/QEwNewkc8D — Afrik-Foot (@afrikfoot) 4 januari 2017

Amrabat is ondanks zijn opgelopen liesblessure, afgelopen zondag in de thuiswedstrijd van Watford tegen Tottenham Hotspur (1-4), wel geselecteerd. Feyenoorder Karim El Ahmadi zit ook in de definitieve selectie. De koploper mist zijn sterkhouder daardoor in de duels met Roda JC (uit), Willem II (thuis) en NEC (thuis). De eerste thuiswedstrijd is hij sowieso geschorst, na zijn vijfde gele kaart net voor de winterstop tegen Vitesse.Marokko begint de groepsfase met een wedstrijd tegen de Democratische Republiek Congo. Togo en Ivoorkust zijn de andere tegenstanders in de poule.