'FC Utrecht hengelt Labyad binnen'

Dat meldt FOX Sports. De 23-jarige stamkracht was sinds afgelopen zomer transfervrij, nadat zijn contract bij Sporting Lissabon in onderling overleg werd ontbonden. Labyad komt uit de jeugdopleiding van PSV, de club die hij op zijn 20e met veel bombarie verliet voor een Portugees avontuur.



In Lissabon slaagde de Marokkaanse international niet. Labyad werd anderhalf jaar verhuurd aan Vitesse en speelde ook nog op huurbasis voor Fulham. Hij werd overigens geboren in Utrecht.