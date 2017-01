Video: Vrouwelijke supporter krijgt bal hard in het gezicht

Een wegdraaiend schot van Ruben Neves ging zowel over als naast het doel. Het leder belandde vervolgens hard in het gezicht van de bewuste vrouw, die met haar gedachten blijkbaar bij iets heel anders was dan het spel op het veld. Andere supporters om haar heen doken immers op tijd weg.



Het duel in Groep B van de Taça de Liga, het tweede bekertoernooi van het land, eindigde overigens in 1-1.