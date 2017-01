'Arsenal gaat verdediger uit non-league halen'

De 20-jarige verdediger speelt voor Hednesford Town, een club uit de zevende divisie van Engeland. Voor kerst liep hij enkele dagen stage bij de ploeg van manager Arsène Wenger. Volgens Sky Sports gaat hij binnen 48 uur een contract voor 2,5 jaar tekenen. De linksback zou al zijn gekeurd. De transfersom zou naar verluidt zo'n 47.000 euro bedragen.





Sky sources: Arsenal will complete the signing of Hednesford defender Cohen Bramall in the next 48 hours: https://t.co/P4UtJBjv36 #SSNHQ