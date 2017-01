Hoeness grijpt in en stelt taaleis bij Bayern

Dat vertelt de 64-jarige oud-international in Bild woensdag. Hoeness wil met deze regel voorkomen dat er binnen de selectie diverse groepjes ontstaan. "Het is heel eenvoudig, iedere speler moet Duits leren. Doet hij dat niet, volgt een geldboete. De trainer (Carlo Ancelotti, red.) moet daar erg scherp op zijn en controleren."





Volgens de president is de eis die hij stelt aan spelers (en trainers) van der Rekordmeister niet meer dan normaal. "Het spreken van de Duitse taal is een belangrijk uitgangspunt. Als je hier wil integreren en bij de club wil passen hoort dat erbij." FC Bayern München is momenteel op trainingskamp in Dubai. Op 20 januari hervat de koploper van de Bundesliga het seizoen met een uitwedstrijd tegen SC Freiburg.