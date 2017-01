Twentenaar Mokotjo zit voorlopig vast in Zuid-Afrika

Komt hij wel of komt hij niet? Kamohelo Mokotjo is voorlopig afwezig tijdens het trainingskamp van FC Twente in Spanje.

De 25-jarige middenvelder ontbrak woensdagochtend op de eerste training in San Pedro del Pinator. De kans is groot dat hij het gehele trainingskamp aan zich voorbij moet laten gaan. Vlak voor de kerstvakantie verloor Mokotjo al zijn documenten. Daardoor beschikt hij op dit moment niet over de juiste papieren om zijn vaderland Zuid-Afrika te kunnen verlaten.





Kamohelo Mokotjo heeft problemen met zijn reisdocumenten. Daardoor verblijft hij nog steeds in Zuid-Afrika.. (1/2) — FC Twente (@fctwente) 4 januari 2017

... Het is op dit moment onduidelijk of hij deze week nog kan aansluiten in Spanje (2/2). #fctwente #trainingskamp — FC Twente (@fctwente) 4 januari 2017

Diverse partijen zijn al dagen bezig om Mokotjo in Nederland te krijgen. Die pogingen hebben vooralsnog niets opgeleverd. Mokotjo heeft sinds eind vorig jaar de Nederlandse nationaliteit. Wanneer hij zijn geboorteland mag verlaten, is tot dusver volledig onduidelijk.