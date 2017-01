Conte steekt draak met 'jaloerse' managers in Premier League

Chelsea staat met een voorsprong van vijf punten riant aan kop in de Premier League. The Blues hebben daarnaast een wedstrijd minder gespeeld. Volgens diverse managers in het Engelse voetbalwalhalla profiteert de Londense club van het gunstige speelschema.

Met name rond de feestdagen. Zo speelt Chelsea woensdagavond om 21.00 uur op White Hart Lane tegen Tottenham Hotspur en heeft daarmee drie rustdagen achter de rug. Afgelopen zaterdag kwamen de blauwhemden tegen Stoke City (4-2 winst) voor het laatst in actie. Arsenal (twee rustdagen), Liverpool en Manchester United (beide één rustdag) kenden die gunstige verdeling niet. Zowel Liverpool (2-2) als Arsenal (3-3) liet deze week dure punten liggen in de titelstrijd.



Jaloers



Onder anderen José Mourinho (Manchester United), Arsène Wenger (Arsenal) en Sam Allardyce (Crystal Palace) uitten daarop forse kritiek. Antonio Conte, de manager van Chelsea, heeft geen begrip voor de kritiek. De Italiaanse eindverantwoordelijke denkt dat zijn collega's jaloers zijn op de koppositie van zijn ploeg.



"Ik denk niet dat ze boos zijn vanwege het speelschema, maar omdat wij bovenaan staan", vertelt Conte tegenover The Guardian. "Maar dat hoort er ook wel bij. Als koploper krijg je hiermee te maken, dat ben ik wel gewend uit Italië."



Over het gunstige speelschema. "Het enige wat ik daarop kan zeggen is dat ik de planning niet doe. Als je al wil spreken van een voordeel, dan is dat wel heel klein. Ik zie het in ieder geval niet als een voordeel. We moeten ons gewoon blijven concentreren en niet naar andere teams kijken."