'Liverpool doet Forsberg vorstelijk aanbod'

RasenBallsport Leipzig lijkt een van haar sterspelers te verliezen. Emil Forsberg staat in de belangstelling van diverse topclubs. Liverpool, Arsenal en Juventus tonen interesse in de spelmaker.

Volgens Daily Mirror zou manager Jürgen Klopp bij de clubleiding van Liverpool hebben aangedrongen op de transfer. The Reds zouden een aanbod van 23,5 miljoen euro op de Zweedse international hebben uitgebracht. Daarover komt diens zaakwaarnemer Hasan Cetinkaya aan het woord in Bild. "Ik ga niet op namen van clubs in, maar Europese topclubs hebben zich bij mij gemeld. Ik kan niet zeggen of hij in de winter bij Leipzig blijft."





Berater spricht von Wechsel - Poker um Leipzig-Star Forsberg! https://t.co/vue9bLxLmM — BILD RB Leipzig (@BILD_rbleipzig) 3 januari 2017

Of Arsenal en Juventus al een formeel bod hebben neergelegd, is niet bekend. Forsberg, die nog tot medio 2021 onder contract staat bij Leipzig, meldde al dat hij zich op zijn plaats voelt in Leipzig. Cetinkaya: "RB is op de goede weg om een grote club te worden, die snel Champions League-voetbal speelt. Desondanks kan ik niet bevestigen dat Emil deze winter in Leipzig blijft."