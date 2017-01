Excelsior wil PSV'er De Wijs huren

De 21-jarige centrale verdediger kan bij PSV dit seizoen op weinig speeltijd rekenen. Zijn speelminuten maakt hij in de Jupiler League in het shirt van Jong PSV. De Eindhovenaren moeten volgens Voetbal International nog wel akkoord gaan met een tijdelijk vertrek van de verdediger. sbv Excelsior is op zoek naar een nieuwe centrale verdediger, omdat de Braziliaanse huurling Arghus vanwege een zware knieblessure waarschijnlijk dit seizoen niet meer in actie kan komen.



De Wijs speelde dit seizoen 45 minuten in het eerste elftal van PSV. Dat gebeurde in het uitduel met Atlético Madrid (2-0 verlies) eind november in Groep D van de Champions League. In competitieverband en het KNVB bekertoernooi kwam De Wijs dit seizoen nog niet in actie voor de hoofdmacht.