Van Praag teleurgesteld in kritiek Swart en Gudde

"Eric Gudde heeft mij in augustus gebeld", vertelt de voorzitter van de KNVB tegenover Voetbal International. "Om te vragen wat ik hem kon adviseren met betrekking tot de problemen die Feyenoord heeft met de tuchtcommissie van de UEFA. Die club wordt inderdaad nogal gepakt, dat vind ik zelf ook. Er wordt niet gekeken naar wat Feyenoord allemaal doet om incidenten te voorkomen."



"Toen heb ik geregeld dat Gudde kon praten met Theodeore Theodoridis, de secretaris-generaal van de UEFA. Dus dat ik alleen maar met verkiezingen bezig was, is onzin. Van Eric heb ik toen nooit gehoord: À propos, Michael, we moeten ook nog eens even praten over de relatie tussen clubs en de KNVB. Terwijl Eric Gudde nota bene commissaris is van de ECV."



In directeur Jacco Swart van de ECV is Van Praag eveneens teleurgesteld. "Hij weet mij altijd te vinden over zaken die de EPFL (internationale organisatie van competities, red.) aangaan, want daar zit hij in het bestuur. Maar in al die gesprekken heeft hij me nou nooit eens even gewaarschuwd. Ik vind het heel erg dat het zover is gekomen dat die afstand er is, maar dat is niet allemaal te wijten aan één partij."