Video: Zlatan verstoort commercial Mikhtaryan abrupt

Een tip! Neem nooit een commercial op met Zlatan Ibrahimovic in de buurt. Dat ondervond deze keer Henrikh Mikhtaryan.

De aanvallende middenvelder van Manchester United verscheen voor de camera. Daar moest de Armeense international iets leuks vertellen over Chevrolet, de shirtsponsor van de Engelse topclub. In de praktijk kreeg hij daarvoor echter nauwelijks de kans. Op de achtergrond scheurde de boarding plotseling. Rara, wie was daarvoor verantwoordelijk...