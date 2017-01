Ajax-talent Nouri stapt voortaan in de hoogste attracties

"Het afgelopen jaar heb ik die angst af en toe wel opzij kunnen zetten", vertelt het jonge talent vanuit het trainingskamp in Portugal. "Ik ga wel eens met mijn zusjes naar de kermis. Zij zijn totaal niet bang voor grote hoogtes en stappen met gemak in achtbanen. Het afgelopen jaar hebben ze me toch over de grens getrokken en stapte ik in de hoogste attracties. 'Gewoon doen’, denk ik dan."



Ook op sportief vlak wil Nouri zich in 2017 nog meer bewijzen. "Ik hoorde vaak dat ik het fysiek niet aankon, maar ik heb ze laten zien wat ik kan. Ik denk dat ik het publiek al heb verrast met het voetbal dat ik speel." Nouri geeft aan dat hij zelfverzekerd is. "Afgezien van een beetje hoogtevrees ken ik geen grote angsten. Ook voor het nemen van een vrije trap ben ik niet bang, zoals de mensen van me hebben gezien in 2016. Ik ben juist in mijn element tussen de ervaren grote mannen."





| Grenzen verleggen met Abdelhak Nouri, die geen bange jongen is! Check het interview hier https://t.co/0KzkehepTQ. #trainingskamp pic.twitter.com/CnbmaEMvy1 — AFC Ajax (@AFCAjax) 4 januari 2017

De kleine middenvelder geeft aan dat hij het ook wel eens moeilijk heeft. "Ik vind het lastig om met de consequenties van de risico's die ik neem om te gaan. Van binnen voel ik mij dan vreselijk. Daar kan ik echt goed ziek van zijn. Dat reageer ik trouwens niet af op mijn omgeving. Daarin ben ik heel eerlijk."Nouri vertelt dat hij heel erg slecht tegen zijn verlies kan. "Ik vind het moeilijk om mijn verlies te nemen. Voor winst of mijn gelijk ga ik altijd een stapje verder dan de ander. Maar gekke dingen zal je me daardoor niet snel zien doen hoor. Het moet sportief blijven. In elk opzicht."