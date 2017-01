Dante Rigo tekent volgende week nieuw contract bij PSV

De net pas 18 jaar geworden middenvelder zou voor de kerst al zijn handtekening zetten onder een verbintenis tot 2020. Omdat hij toen ziek werd, is besloten om de ondertekening van het contract uit te stellen tot net na het trainingskamp in Spanje. Dat meldt Omroep Brabant. De Belgische jeugdinternational wordt door velen gezien als één van de grootste talenten uit de PSV-opleiding.



Samen met Sam Lammers maakt Rigo deel uit van de PSV-selectie dat op dit moment op trainingskamp is in Jerez de la Frontera. Het tweetal speelt haar wedstrijden bij Jong PSV, maar traint al regelmatig mee met het eerste elftal. "Leuk en leerzaam om dit hier mee te maken", vertelde Rigo tegenover de provinciale omroep.







"Het tempo is hoger dan bij Jong PSV en het is trijdens de training ook harder werken. De trainingen zijn zwaarder, maar natuurlijk voor ons wel erg leerzaam."



Jong PSV-collega Sam Lammers vindt het ook eervol dat hij is meegevraagd. "De accomodatie en de velden hier zijn geweldig. Het is wel een beloning dat ik het goed heb gedaan de afgelopen tijd. Ik wil natuurlijk zo hoog mogelijk spelen en dan is het fantastisch dat ik hier mee naartoe mag," aldus de topscorer van Jong PSV.







Later in de trainingsweek speelt PSV in zuid-Spanje nog oefenwedstrijden tegen Borussia Dortmund (zaterdag 7 januari) en SC Freiburg (zondag 8 januari). De bedoeling is dat alle spelers dan in actie zullen komen.