'Aubameyang kan duurste speler van de wereld worden'

Shanghai SIPG zou een bod van 150 miljoen euro hebben uitgebracht op de aanvaller van Borussia Dortmund. Dat meldt de bekende Italiaanse journalist Tancredi Palmeri via zijn Twitteraccount. Of de informatie klopt, is niet duidelijk. Palmeri post wel vaker zogenaamde nieuwtjes, die later niet op waarheid lijken te berusten.





BOOM! AUBAMEYANG HAS RECEIVED AN OFFER OF 41m€ PER YEAR FROM SHANGHAI, AND 150m€ FOR BORUSSIA DORTMUND, BOTH WOULD BEAT WORLD RECORDS! — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 4 januari 2017

Omdat de tekst nu met kapitalen is getikt, lijkt hij zeker van zijn zaak. Aubameyang is deze maand overigens actief als aanvalsleider van Gabon op de Afrika Cup die in zijn eigen land wordt afgewerkt. De spits is met zestien doelpunten dit seizoen de topscorer van de Bundesliga. Ook leidt hij het klassement om de ESM Gouden Schoen.Oh ja, Aubameyang zou ook nog eens jaarlijks een bedrag van 41 miljoen euro kunnen opstrijken.