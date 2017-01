Bayern en Robben in gesprek over nieuwe verbintenis

Arjen Robben speelt mogelijk langer in het shirt van Bayern München. De verbintenis van de buitenspeler bij de Duitse topclub loopt tot komende zomer, maar de gesprekken over een verlenging van zijn contract zijn al bezig.

“Voor de winterstop hebben we om tafel gezeten", zegt de 32-jarige Oranje-international tegenover Sky Sports. “Dit was het eerste serieuze gesprek. Waarschijnlijk komt er een tweede. Ik ben niet iemand die zegt: 'ik wil het zo of zo hebben'. Ik plan nu het einde van mijn carrière. Ik wil genieten en zie wel wat er komt."