OGC Nice over mogelijke transfer Depay: ''Het is erg ingewikkeld''

“We hebben naar hem gekeken, zoals zoveel clubs, maar het is erg ingewikkeld”, zegt de voorzitter tegenover RMC. “Ten aanzien van Depay zitten we in een situatie waarin we het financieel niet aankunnen. Het gaat immers wel om een club die hem voor een bepaald bedrag heeft gekocht.”



“De komst van Depay is daardoor niet mogelijk”, vervolgt hij. “Manchester United heeft hem voor veel geld gekocht en wil hem nu weer verkopen, maar wij zijn kansloos.”