Video: Lukaku: "Paul, you're trying to break my neck!"

Romelu Lukaku is dit seizoen goud waard voor het Everton van trainer Ronald Koeman. De spits wist in negentien competitiewedstrijden al elf keer te scoren en vier assists te geven. Het onderstaande filmpje zal Koeman daardoor ook niet met plezier hebben bekeken. "Paul, you're trying to break my neck!"