Fortuna verrast opnieuw: Galatasaray-middenvelder naar Sittard

Fortuna Sittard verraste afgelopen week de Nederlandse voetbalwereld door Sunday Oliseh aan te stellen als nieuwe trainer. Nu is het weer raak: de club uit de Jupiler League huurt middenvelder Emrah Başsan van Galatasaray.

De 24-jarige Turk maakt in de zomer van 2016 de overstap van Antalyaspor naar Galatasaray voor meer dan 4,5 miljoen euro. Hij werd direct verhuurd aan Rizespor, waar hij in de eerste seizoenshelft veertien wedstrijden speelde.



“Hij is een fantastische speler, die hopelijk een groot verschil voor ons gaat maken”, zegt Isitan Gün, grootaandeelhouders van de club uit Sittard op de clubwebsite.