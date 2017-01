ELF Voetbal Transfertarget van de Dag: Jordy de Wijs

In de zoektocht naar een versterking in het hart van de defensie is Excelsior uitgekomen bij Jordy de Wijs. De club uit Rotterdam wil de PSV’er voor een halfjaar huren. Dit meldde Voetbal International woensdag. Het centrum van de Kralingen staat dit seizoen prima met Henrico Drost en Jurgen Mattheij. De enige centrale verdediger op de reservebank is Milan Massop, die afgelopen zomer overkwam van FC Eindhoven. Arghus, die gehuurd wordt van Standard Luik, is langdurig geblesseerd.



De Wijs moet trainer Mitchell van der Graag meer opties in de verdediging geven. De 21-jarige PSV’er is één van de sterkhouders van Jong PSV, waarvoor hij dit seizoen al twee keer trefzeker was. Ook maakte hij dit seizoen zijn debuut voor het eerste elftal van PSV in het Champions League-duel tegen Atlético Madrid. In de Eredivisie en het bekertoernooi kwam hij nog niet in actie.



Stelling: Excelsior is een goede club voor Jordy de Wijs