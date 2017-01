Exclusief: Rekent Messi af met zijn 'after-kerst-dip'?

In een druk jaar speelt superster Lionel Messi een kleine honderd wedstrijden. Primera Division; Champions League; Copa del Rey; Supercups en dan ook nog eens de verplichtingen met Argentinië. Vergeet ook de (commerciële) oefenduels en tripjes van de aanvaller met FC Barcelona niet. Niets voor niets verlangt Messi naar de rustige kerstperiode. Zijn vaste gewoonte is om af te reizen naar zijn familie in Rosario. De grote vraag is echter: wat doet hij daar? Want waar menig voetballer na een flinke gourmet of sappige rollade uitgerust aan het nieuwe jaar begint, is dat voor Messi totaal anders.

De laatste acht jaar dat Messi de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen speelde kwam hij bijvoorbeeld slechts één keer tot scoren. Uit een penalty. Veel vaker was hij onzichtbaar, begon hij op de bank of werd hij helemaal niet gebruikt door zijn coach. Opvallend: zowel Pep Guardiola, Gerardo Martino als ook Luis Enrique gaven de Argentijn rust in de eerste competitiewedstrijd na het kerstreces. Dat is gek, want je zou denken dat Messi extra goed uitgerust zou moeten zijn.

Ontslag

Vooral Luis Enrique zal de rustperiode die hij Messi begin 2015 tegen Real Sociedad gaf niet snel overdoen. De aanvaller was namelijk zeker niet te spreken over zijn reserveplek die hij kreeg toebedeeld na zijn kerstvakantie. Messi zou na de 1-0 nederlaag zelfs om het ontslag hebben gevraagd van trainer Luis Enrique, die op dat moment sowieso een slechte relatie met zijn pupil had. Toen de Argentijn na één helft alsnog binnen de lijnen kwam, deed hij amper tot niets. Een jaar later in 2016 kreeg hij tegen Espanyol (0-0) wél een basisplek van Enrique, maar ook toen scoorde hij niet.

Ook onder Luis Enrique's voorganger begon het nieuwe jaar ook roerig. De Barça-spelers wisten begin 2014 al dat Martino niet de geschikte coach was voor de Blaugranas; iets dat voor onrust zorgde in de spelersgroep. Leo eindigde het jaar 2013 geblesseerd, maar kon volgens de clubartsen in het nieuwe jaar weer spelen. Martino achtte Messi na de kerstdagen echter niet fit genoeg en spaarde hem tegen Elche voor het duel met Atlético Madrid een week later. Dat bleef overigens zonder gevolgen: Barça won, tot dusver voor het laatst, de eerste competitiewedstrijd in het nieuwe jaar.

Voor het laatste doelpunt van Messi in de eerste wedstrijd van het jaar moeten we nog een jaartje terug. Barça had na de kerstdagen de messen geslepen en rekende in een half uur simpel af met Espanyol. Een vernedering dreigde voor de rivaal uit Catalonië, maar na een half uur gaf Barcelona er de brui aan. De stand was op dat moment al 4-0. Messi oogde ditmaal wél fit en gretig. Hij gaf twee voorassists en benutte een strafschop.

Toch was het een van de weinige keren dat Messi écht uitblonk bij de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe jaar. Een jaar eerder tegen Espanyol was hij namelijk onzichtbaar en creëerde hij geen enkele kans. De drie jaar daarvoor hield Guardiola hem telkens uit voorzorg op de bank. Geen speelminuten voor Messi. Met rust als dekmantel werd de Argentijn op de tribune gehouden. In 2009 zat hij naast zijn bondscoach Diego Maradona, die hem nota bene wilde bekijken voor de nationale ploeg, op de tribune.

Wat voor kerstdiner de Vlo ook krijgt voorgeschoteld of welke cadeautjes hij ook onder de kerstboom vindt, een goede invloed op het spel van de Barça-ster lijkt het zeker niet te hebben. En dat de prestaties van Barcelona vallen of staan met de vorm van Messi blijkt ook nu maar weer. Zonder een uitblinkende Messi wonnen de Catalanen slechts de helft van hun eerste competitiewedstrijden in het nieuw jaar, de laatste acht seizoenen. Drie keer werden de punten gedeeld en éénmaal werd er verloren.

Met de uitwedstrijd vanavond in San Mamés tegen Athletic de Bilbao (21:15) op het programma wacht FC Barcelona bovendien een lastig karwei om de Primera Division in 2017 wel goed te starten. Messi speelde echter geen WK voor clubteams, hij had geen verplichtingen met Argentinië en Barça kan zich met de zes punten achterstand op Real Madrid geen puntverlies meer permitteren. Meer dan ooit hoopt Luis Enrique daarom dat Messi vanavond afrekent met zijn 'after-kerst-dip'.