Alli: "Met beide benen op de grond blijven staan"

De Engelsman scoorde op White Hart Lane twee keer met zijn hoofd uit evenveel voorzetten van ex-Ajacied Christian Eriksen. Alli zag het gat tussen Tottenham, bij wie Vincent Janssen ontbrak, en Chelsea op de ranglijst terug lopen naar zeven punten.



"Het is voor ons belangrijk om met beide benen weer op de grond staan", zei Alli tegen Sky Sports. "Laat ons maar onder de radar blijven in de titelrace. Wij focussen ons niet alleen op Chelsea. Het is aan ons om elke wedstrijd weer in te gaan met het doel om te winnen."



Alli was erg gelukkig met zijn kopdoelpunten. "Dit keer lukte het niet met mijn voeten, maar gelukkig wel met mijn hoofd, tot twee keer toe", lachte de Engels international. "Dit is een belangrijke overwinning voor ons. Iedereen weet dat de duels met Chelsea 'massive' zijn. We hebben veel energie in de wedstrijd gestopt en gelukkig zag Christian twee keer het gaatje achter de verdediging."



Teamgenoot Eric Dier vindt dat Spurs 'a big statement' heeft gemaakt met de thuiszege.op de koploper in Engeland. "Deze wedstrijd heeft natuurlijk een zekere historie. Zij maakten vorig seizoen een einde aan onze serie (en titelambities, red.) en wij beëindigen nu de ongeslagen serie van Chelsea. Maar goed, wij kijken niet alleen naar Chelsea. Hopelijk kunnen we dit seizoen meer bereiken."