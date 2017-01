Westermann: "Ik had de vader van De Ligt kunnen zijn"

Heiko Westermann (33) is dit seizoen de oudste veldspeler bij Ajax, hoewel de Duitser in de Eredivisie pas 47 minuten in actie kwam tijdens de eerste seizoenshelft. Matthijs de Ligt (17) is Westermann inmiddels voorbij wat betreft het aantal speelminuten.

De oudste en jongste Ajacied in de huidige selectie gaan veel met elkaar om, stelt Westermann. "We praten veel met elkaar. Hij is een goede jongen, die veel in zich opneemt", aldus de 27-voudig Duits international tegen Ajax TV.



"Matthijs weet goed wat hij wil en daarbij probeer ik hem ook te ondersteunen. Een echte karakterspeler. Ik vind dat hij verder is dan een normaal iemand op zeventienjarige leeftijd. Hij heeft alle kwaliteiten van een grote speler, maar of het er allemaal uitkomt, weet ik niet."



Westermann en De Ligt hadden gezien hun leeftijdsverschil vader en zoon kunnen zijn. "Ja, dat klopt. Als ik vroeg was begonnen met kinderen had het gekund", lacht de ex-speler van onder meer Schalke 04, Hamburger SV en Real Betis. "We hebben daar inderdaad weleens over gepraat. Matthijs en ik. 17 en 33. Het is echt de helft van mij, maar dat hoort bij voetbal."