Conte niet in paniek: "Wij worden alleen maar beter"

De nederlagen tegen Arsenal en Spurs wil Conte niet met elkaar vergelijken. "Wij waren toen nog geen team. Dat zijn we inmiddels wel geworden. Ook vanavond hebben we weer laten zien hoe sterk we zijn", aldus de Italiaanse manager tegen Sky Sports.



"Het was beladen, intense wedstrijd. Eigenlijk ging het de gehele wedstrijd gelijk op. We kregen allebei mogelijkheden, maar Spurs scoorde op de juiste momenten. Laten we ook niet vergeten dat zij gewoon een heel goed team hebben. Vorig seizoen deden ze lang mee om de titel. En Pochettino werkt al jaren met dit team en blijft het elftal verbeteren. Tottenham is een van de zes ploegen die voor de Champions League-tickets strijdt."



Conte twijfelt niet aan zijn 3-4-3 systeem na de verliespartij. "Wij werken iedere dag weer aan systeem en proberen oplossingen te vinden. Ik denk dat we nu een goede balans hebben gevonden. En we zijn ook pas vijf maanden met elkaar bezig. Dit is een proces. We hebben de tijd nodig en zullen alleen nog maar beter worden."