Jans: "Ik laat me niet voor een miljoentje of zo overhalen"

"We hebben eerst gezellig een wijntje besteld en dan val je met de deur in huis", zegt Jans in De Telegraaf. "Ik heb ze niet eerst laten zeggen wat zij wilden voorstellen, maar ik heb begrepen dat er bij PEC Zwolle wel de intentie was om door te gaan."



"Vorig jaar heb ik al getwijfeld of ik zou doorgaan. Ik dacht bij mezelf: Het gaat hier zo goed, het kan niet beter, eigenlijk moet je stoppen. Maar omdat ik zo fijn werk met spelers, staf en binnen de club, ben ik toch doorgegaan."



"De beslissing is nu vooral geweest: wat wil ik op dit moment in mijn leven?", aldus Jans, die in het seizoen 2013/14 naar Zwolle kwam en met die club de KNVB Beker en de Johan Cruijff Schaal won. "De laatste jaren die ik nog heb in het voetbal, wil ik zo goed mogelijk besteden. Dat is niet altijd doorgaan met hetzelfde, hoe goed het je ook bevalt."



Waar zijn toekomst ligt weet Jans nog niet. "In het Midden-Oosten en China zal ik geen trainer worden. Ik laat me ook niet voor een miljoentje of zo overhalen, denk ik. Ik kies voor iets wat bij me past. Ik heb twee heel interessante periodes gehad. Eentje bij SC Heerenveen en eentje bij Standard Luik. Daar leer je ook weer van. Als het gaat om veel hectiek, veel onderlinge strijd wie nu bepalend is in de club, allerlei colonnes en dubbele agenda's, daar heb ik geen zin meer in."