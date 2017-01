Van Bronckhorst: "Ik denk dat Berghuis gewoon blijft"

Berghuis wordt dit seizoen door Feyenoord gehuurd van Watford. De 6-voudig international bleek in de eerste seizoenshelft al van waarde voor de koploper in de Eredivisie, met vier doelpunten. In Rotterdam-Zuid gaan ze ervan uit dat Berghuis ook in de tweede seizoenshelft in De Kuip speelt.



“Watford mist twee spelers door de Afrika Cup, maar Berghuis heeft afgelopen zomer natuurlijk niet zomaar voor Feyenoord gekozen", zegt Van Bronckhorst tegen het Algemeen Dagblad. "Bovendien heeft de speler zelf ook nog wel iets te vertellen voor er zo'n besluit kan worden genomen. Hij is hier in Marbella en ik denk dat hij gewoon bij ons zal blijven."