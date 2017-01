De Roon: "Ik hoop betrokken te blijven bij Oranje"

Middlesbrough betaalde afgelopen zomer zo'n veertien miljoen euro voor De Roon, die overkwam van Atalanta Bergamo. De ex-speler van Sparta Rotterdam en sc Heerenveen viel in Engeland op door zijn statistieken op het gebied van tackelen en ballen afpakken.



"Mensen van Middlesbrough vertelden me dat ze me zo ook op het spoor zijn gekomen", zegt De Roon tegen Voetbal International. "Daarna zijn ze me intensief gaan scouten, met het blote oog, en raakten ze overtuigd. Maar jaren geleden was het vermoedelijk niet zo ver gekomen. Spitsen en creatieve spelers trokken de aandacht, verdedigende middenvelders sneeuwden gauw onder. In dat opzicht profiteer ik van de veranderde voetbalwereld."



De Roon hoopt in 2017 in beeld te blijven bij het Nederlands elftal. "Als de bondscoach iemand nodig heeft die durft te coachen, die hard werkt, organiseert, schoffelt en ballen afpakt, dan weet hij me te vinden. Vanaf nu hoop ik betrokken te blijven bij Oranje", besluit de middenvelder van Middlesbrough.