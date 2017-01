Israël: "Feyenoord is zakelijk, niet altijd vermakelijk"

"Vraag aan mij: wie moet er kampioen worden? Dan zeg ik Feyenoord", zegt Israël in Panorama. "De mogelijkheden zijn aanwezig, juist achterin. Maar ik lig er niet wakker van. Giovanni van Bronckhorst, de coach, is misschien iets te rustig. Niet altijd even kritisch. Maar ja, wat is wijsheid? Ik was als trainer soms weer iets te hatelijk naar mijn spelers, zeg ik achteraf."



IJzeren Rinus ziet in de huidige defensie van Feyenoord geen 'nieuwe' IJzeren Rinus terug. "Nou, ik zal vroeger ook weleens een foutje gemaakt hebben, maar toch niet zoveel als Jan-Arie van der Heijden? Ik vind Van der Heijden goed spelen dit seizoen, hij heeft een mooie linker, maar het mag allemaal wel wat leuker, wat attractiever. Jan-Arie moet terug naar de basis."



"Zelfvertrouwen is erg belangrijk voor hem, heb ik gemerkt. Wat voor hem geldt, geldt eigenlijk voor heel Feyenoord: het is erg zakelijk, zonder veel franje, niet altijd even vermakelijk. Ik weet ook wel, er loopt geen Eden Hazard rond bij Feyenoord, maar zo'n type mis ik wel een beetje. Elia is een van de weinige Feyenoorders die iets extra's heeft. In goeden doen is hij een attractieve speler", besluit Israël, die in de jaren zestig en zeventig met Feyenoord onder meer de wereldbeker, Europa Cup I en vier landstitels won.