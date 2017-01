Nog altijd geen duidelijkheid over rentree Van Beek

De mandekker is wel met de selectie op trainingskamp in Spanje, maar traint niet volledig mee. "Sven heeft een probleem met een teen", zegt trainer Giovanni van Bronckhorst tegen het Algemeen Dagblad. "Hij loopt vooral in de duinen op een zachte ondergrond."



Wanneer Van Beek weer inzetbaar is weet Van Bronckhorst niet. Maar Feyenoord is niet van plan de transfermarkt op te gaan voor een vervanger. "We hebben vier centrale verdedigers en bovendien kan jeugdspeler Mats Knoester zich hier op het trainingskamp laten zien als alternatief."



"We hebben voor de winterstop ook geen gebruik kunnen maken van Sven en toen speelden we nog eens zes extra wedstrijden in Europa. Wessel Dammers deed het bijvoorbeeld goed tegen Manchester United', besluit Van Bronckhorst, die dit seizoen Eric Botteghin en Jan-Arie van der Heijden centraal posteert. Terence Kongolo is ook nog een optie voor de posities centraal achterin.