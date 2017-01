De Jong: "Zelfs Cruijff had periode van extreme droogte"

Luuk de Jong was vorig seizoen van grote waarde voor PSV met 26 competitiedoelpunten, maar in de eerste seizoenshelft van deze jaargang wilde het niet echt vlotten met de captain van de regerend landskampioen. De teller staat na zeventien duels op vier goals.

De Jong houdt er vertrouwen in dat dat het na de winterstop weer gaat lopen. De 12-voudig international laat zich niet gek maken en kijkt ook naar andere aanvaller die in het verleden even niet meer aan scoren toe kwamen.



Zo vond Vincent Janssen vorig seizoen voor AZ na de winterstop 21 keer het net. "Zelfs Johan Cruijff had soms een periode van extreme droogte, las ik laatst. En een sprekend voorbeeld is hoe het ging met Janssen. Die stond met de kerst op zes goals en kwam alsnog los na de winter", aldus de spits in het Algemeen Dagblad.