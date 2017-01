'Van der Wiel wijkt uit naar Verenigde Arabische Emiraten'

Van der Wiel (28) kan in de Emiraten voor anderhalf jaar tekenen. De ex-speler van Ajax en Paris Saint-Germain is overbodig geworden bij Fenerbahce en was woensdag in Abu Dhabi bij het duel tussen Al Wahda en Al Jazira. Aan het begin van het seizoen kwam hij nog geregeld in actie voor de Turkse club, maar onder trainer Dick Advocaat verdween Van der Wiel uit de basis.



Voor de laatste wedstrijden van het kalenderjaar werd de Amsterdammer samen met ploeggenoot Emmanuel Emenike uit de selectie gezet, vanwege 'onprofessioneel gedrag'. Advocaat gaf al aan dat het duo in januari kan vertrekken. Van der Wiel kwam afgelopen zomer transfervrij over van PSG en speelde in totaal twaalf duels voor Fenerbahce.