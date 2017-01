Reading volgens trainer Stam niet kansloos tegen Man United

"Vertrouw op jezelf, geloof in jezelf en geloof in het team en onze mogelijkheden. Ik weet zeker dat we het ze lastig kunnen maken", zei Stam in aanloop naar het duel op de clubwebsite van Reading.



Reading gaat het duel in als underdog. Zo reëel moet Stam ook zijn, maar aan vertrouwen is zeker geen gebrek. "Er is geen reden om nerveus te zijn, de spelers moeten genieten. Natuurlijk geniet je meer als het resultaat goed is, maar dit is een kans voor ons. De spelers, het team en de club kunnen aan de wereld laten zien wat we hier proberen te bereiken", vindt de trainer van nummer drie uit de Championship.



Het duel op Old Trafford is natuurlijk ook voor Stam bijzonder. De verdediger speelde tussen 1998 en 2001 voor de club uit Manchester. "Het stadion is wat groter en de spelers van de tegenstander hebben wat andere namen op hun shirt", lacht Stam over zijn voormalige werkgever, waar hij in zijn eerste seizoen de Champions League won.