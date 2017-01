ADO'er Kanon derde Eredivisiespeler op Afrika Cup

Twee jaar geleden was Kanon ook van de partij. Op weg naar de titel stond de Ivoriaan alle wedstrijden in de basis. In de eindstrijd benutte Kanon zijn penalty in de strafschoppenserie, waardoor Ivoorkust met 9-8 won van Ghana.



Naast Kanon spelen namens de Eredivisieclubs ook Feyenoorder Karim El Ahmadi (Marokko) en Ajacied Bertrand Traoré (Burkina Faso) mee. De deelname van Marvelous Nakamba (Vitesse) namens Zimbabwe is nog onzeker. Hij zat wel in de voorselectie



Ivoorkust neemt het in de poulefase op tegen Marokko, Congo en Togo. Laatstgenoemde is op 16 januari de eerste tegenstander.