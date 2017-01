Standard Luik acht ton rijker na miljoenentransfer Witsel

Axel Witsel verhuist van Zenit Sint-Petersburg naar het Chinese Tianjin Quanjian. Daarbij is een bedrag van twintig miljoen overgemaakt naar de Russische club. Daarvan plukt ook Standard Luik de vruchten.

De Belgen leidden de middenvelder op, waardoor zijn vier procent van het transfergeld krijgen. Dit betekent 800.000 euro in de laatje van Standard Luik dat hem in 2011 verkocht aan Benfica, voordat hij een jaar later vertrok naar Zenit.