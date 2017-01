Petrovic uit zorgen richting tweede helft Eredivisie

"We moeten er in ieder geval voor zorgen dat we niet degraderen en dat we de nacompetitie ontlopen", vindt Petrovic, die de hoop uitspreekt nieuwe spelers te verwelkomen in Den Haag.



"Anders wordt het zwaar. Mike Havenaar komt terug en Tyronne Ebuehi sluit weer aan. Dat valt mee". Wilfried Kanon ontbreekt deze maand vanwege de Afrika Cup.