Rechter stelt ADO Den Haag in gelijk: Wang moet ruim 2 miljoen betalen

Volgens ADO Den Haag was dit bedrag in 2015 toegezegd door Wang, waarna de geldsom werd opgenomen in de begroting. Dit bedrag werd nooit overgemaakt. Nu moet het geld toch over de brug vindt de rechter.



Daarnaast moet Wang ook de rente betalen over de circa 2,5 miljoen euro. De kosten van de rechtszaak zijn ook voor United Vansen.