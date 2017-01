Gemeente Enschede heeft toekomst FC Twente in handen

Een half jaar geleden was FC Twente in rep en roer. De KNVB nam hun licentie in, waarna de club dit seizoen in de Jupiler League moest beginnen. Door een hoger beroep verblijft de club uit Enschede alsnog in de Eredivisie, maar FC Twente is er nog niet.

De kampioen van 2010 heeft nog steeds een behoorlijke schuld. Het hoopt daarom dat de gemeente Enschede FC Twente tegemoet komt. "De garantstelling van 32 miljoen euro is cruciaal voor het voortbestaan van FC Twente. Anders redden we het niet". meldt commercieel en technisch directeur Jan van Halst tegen de NOS.



Over de resultaten heeft Van Halst niet te klagen. Toch is hij behoed voor een terugslag. "We hebben een jonge groep. Een mindere periode na de winterstop is niet ondenkbaar. Het doel blijft handhaving in de Eredivisie. Het moet gek lopen, willen we alsnog degraderen". FC Twente bezit een keurige zevende positie.