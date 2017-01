Clubloze Labyad voor 3,5 jaar naar FC Utrecht

"Zakaria is een technisch zeer begaafde voetballer, die al veel bagage heeft". vertelt trainer Eric ten Hag op de clubwebsite over zijn nieuwe speler. "Hij beleefde hoogtepunten met onder andere het winnen van de KNVB beker, maar in het afgelopen jaar maakte hij nauwelijks minuten".



Labyad volgde de opleiding van PSV, waar hij in 2010 debuteerde. Twee jaar verkaste de geboren Utrechter naar Sporting Clube de Portugal. Daar speelde hij amper. In zijn verhuurperiode bij Vitesse kwam hij 45 duels binnen de lijnen. Het afgelopen jaar was hij twee duels actief voor Fulham.