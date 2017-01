Ook Mikel is op weg naar Chinese Super League

Bij Chelsea kwam Mikel niet voor in de plannen van trainer Antonio Conte. Een transfer lag al in de planning. Teams als Olympique Marseille, Internazionale en Valencia werden ook genoemd als nieuwe werkgever.



Mikel speelde in totaal 249 wedstrijden voor Chelsea. Met de Londenaren werd hij twee keer kampioen, won de 29-jarige driemaal de FA Cup en was de controleur de trotse winnaar van de Champions League en de Europa League.