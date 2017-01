Wang en ADO in gesprek over oplossingen voor crisis

Hui Wang wil een oplossing voor de problemen tussen hem en ADO Den Haag. Daarom is de Chinese grootaandeelhouder in gesprek met Job van der Have en Ben Knüppe. Tot een akkoord kwam het nog niet.

Van der Have en Knüppe zijn aangesteld om orde op zaken te stellen bij ADO Den Haag. Laatstgenoemde is voorzitter van de RvC en Van der Have beheert de aandelen van United Vansen.



Beide partijen hebben hun eisen. ADO wil het financiële tekort dichten met het beloofde geld vanuit China. Wang wil op zijn beurt meer inzicht in de besteding van zijn geld. Hij eist een degelijk verdienmodel van de clubleiding.



Of de uitspraak van de rechter (United Vansen moet ongeveer 2,5 miljoen euro betalen aan ADO Den Haag) invloed heeft op de gesprekken is nog onbekend.