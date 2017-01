Twee clubs melden zich bij Ajax voor El Ghazi

Twee clubs hebben zich inmiddels officieel gemeld in Amsterdam. Volgens media in Italië is Lazio Roma één van de geïnteresseerde clubs. Naar verluidt ligt het transferbedrag op negen miljoen euro en is Ajax bereid mee te werken aan een winterse overgang.

El Ghazi heeft in de hoofdstad een contract tot medio 2019, maar zijn toekomst lijkt dus buiten Nederland te liggen. De vleugelspits had eerder dit seizoen een aanvaring met Peter Bosz en werd hierdoor naar het beloftenelftal verbannen.