ELF Voetbal Transfertarget van de Dag: Gregory van der Wiel

De transfermarkt in Europa is weer geopend. ELF Voetbal bespreekt tot eind januari elke dag een speler in de rubriek Transfertarget van de Dag.

Aflevering 5: Gregory van der Wiel



De loopbaan van Gregory van der Wiel zit in een neerwaartse spiraal. De oud-Ajacied, tot afgelopen zomer actief voor Paris Saint-Germain, mag Fenerbahçe tussentijds verlaten. Trainer Dick Advocaat doet geen beroep meer op de rechtsback en is daarnaast niet tevreden over diens houding.



Er is een uitweg voor de gewezen Ajax-verdediger, want Al-Wahda wil hem naar Abu Dhabi halen. Een flink salaris in plaats van een sportieve verbetering. Zonde, want Van der Wiel zou een ideale aankoop zijn voor één van de topclubs in de Eredivisie.