'Feyenoord weigert eerste bod Arsenal op Karsdorp'

Naar verluidt komen The Gunners binnenkort met een tweede bod op de aanvallend ingestelde vleugelverdediger. De serieuze interesse is in strijd met de woorden van manager Arsene Wenger, die onlangs liet weten Karsdorp niet naar Londen te willen halen.

Karsdorp, met een overeenkomst tot 2020 bij Feyenoord, is een vaste waarde in de ploeg van Giovanni van Bronckhorst. Daarnaast is de Zuid-Hollander uitgegroeid tot international van Oranje.