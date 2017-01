Zaakwaarnemer De Boer: ''Frank staat er goed op bij veel clubs''

De oud-international van Oranje ligt goed in de markt, ondanks het mislukte Italiaanse avontuur: ''Ik ga niet op namen van clubs in, maar het klopt dat Frank er bij veel clubs nog steeds goed op staat'', aldus de belangenbehartiger van de werkloze oefenmeester.



Albers gaat verder: ''Frank wil in principe niet ergens tussentijds instappen. Hij wil aan het begin van het nieuwe seizoen weer ergens aan de slag gaan, zodat hij de voorbereiding meemaakt en mee kan praten over de invulling van de selectie.''