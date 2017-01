Trainingskamp GAE geschrapt na diverse aanslagen in Turkije

Het trainingskamp van Go Ahead Eagles in Belek gaat niet door. De laagvlieger zou aanstaande zaterdag afreizen naar Turkije, maar door de recente aanslagen aldaar zet de laagvlieger een streep door de vierdaagse oefenstage.

''Na de verschrikkelijke aanslag in Istanbul met Oud & Nieuw, werd Turkije vanmiddag opnieuw opgeschrikt door een dodelijke aanslag: ditmaal in Izmir. Go Ahead Eagles vindt het op dit moment onverantwoord spelers en staf te laten afreizen naar Turkije'', schrijft de clubleiding in een verklaring op de website.



''De frequentie van de aanslagen en de vanmiddag verminderde gevoelsmatige en geografische afstand tot Belek, liggen ten grondslag aan dit besluit'', schrijft de clubleiding in een verklaring op de website'', aldus het bestuur van Go Ahead Eagles.