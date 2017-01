Van Bommel botste met Van Gaal: ''Tot scheldpartij aan toe''

''Ik was aanvoerder, dus ik beschermde ook de kleedkamer. Dat escaleerde in de winter van 2010'', haalt de oud-middenvelder herinneringen op met Fox Sports. ''Ik had een hele zware discussie met hem. Louis kan veel hebben, maar je moet niet tegen hem ingaan.''



''Normaal gesproken was Louis altijd aan het woord, maar toen was ik twee, drie minuten aan het woord. Toen heb ik alles eruit gegooid wat ik vond, tot een scheldpartij aan toe'', blikt Van Bommel terug op de aanvaring met de voormalig bondscoach van Oranje.



De oud-PSV'er stormde vervolgens de kleedkamer uit: ''Toen kwam ik de fysio tegen. Ik zei tegen hem: 'het is afgelopen'. Daarna barstte ik zelfs in huilen uit, zo emotioneel was ik. Ik heb met hem besproken wat ik gezegd had. Ik zei: 'Ik moet weg hier'.''