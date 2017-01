'Fonte wil weg; reünie met Koeman aanstaande'

Everton-trainer Ronald Koeman houdt de centrale verdediger al enige tijd in de gaten en bereidt een bod op de Portugees voor. Dit schrijft Liverpool Echo. The Toffees probeerden de 33-jarige international al aan te trekken, maar slaagden daar destijds niet in.

Fonte was onder Ronald Koeman, die destijds nog trainer van Southampton was, een vaste waarde in het team. De Nederlander benoemde hem in 2014 tot aanvoerder van het team, wat hij tot op heden nog is.